Xbox Series X: una foto mostra che le console sono pronte per l'invio ai negozi

All'arrivo di Xbox Series X sugli scaffali di tutti i negozi manca meno di un mese e, come prevedibile, Microsoft si sta già preparando per fornire tutti i principali rivenditori con numerose unità che permetteranno a chi ne ha preordinata una di ottenerla al lancio.

Nel corso delle ultime ore è infatti spuntata in rete un'immagine che mostra un magazzino pieno zeppo di stock di Xbox Series X che, stando a quanto dichiarato da chi l'ha scattata, sono pronte per essere spedite ai rivenditori, i quali inizieranno a consegnarle agli utenti che hanno effettuato il preorder in tempo per il prossimo 10 novembre 2020. Purtroppo lo scatto non permette di scoprire nulla di nuovo sulla confezione ad eccezione della presenza di Master Chief sul retro, che come sempre presenta una serie di descrizioni di giochi e servizi offerti dalla console Microsoft, tra i quali rientra anche Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che proprio di recente Microsoft ha confermato che a breve arriveranno novità e iniziative legate a Xbox Series X, che sembra avere ancora qualche sorpresa da mostrare entro la data di lancio ufficiale. Avete già dato un'occhiata al nostro lungo articolo su come funziona la retrocompatibilità di Xbox Series X?