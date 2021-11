Xbox Series X: FPS non è morto ma non ci sono giochi in arrivo nell'immediato futuro

Jason Ronald di Xbox è stato intervistato dal Podcast Iron Lords e tra le altre cose ha parlato anche delle novità legate a FPS Boost per Xbox Series X/S confermando che Microsoft non ha in programma di "boostare" altri giochi per il momento, o almeno non sono previsti ulteriori aggiornamenti nell'immediato futuro.

Al momento i giochi disponibili come parte dl programma FPS Boost sono poco più di un centinaio tuttavia lo stesso Jason Ronald ne ha testati molti di più, a quanto pare ci sono però problemi:

"La maggior parte dei giochi boostati funziona bene ma abbiamo trovato diversi titoli con bug capaci di bloccare il gioco con il boost applicato e quindi dobbiamo risolvere questo ostacolo."

Il tecnico di Microsoft chiarisce come la compagnia stia cercando nuovi modi per migliorare i vecchi giochi e sottolinea come "FPS Boost non è morto, assolutamente", tuttavia allo stato attuale non ci sono nuovi titoli in programma e la casa di Redmond dovrà prima risolvere alcune difficoltà tecniche.

Nelle scorse settimane è stato annunciato anche lo stop all'arrivo di nuovi giochi retrocompatibili per Xbox Series X/S a causa di problemi tecnici non meglio specificati e difficoltà ad ottenere diritti e licenze per i vecchi giochi della generazione Xbox e Xbox 360.