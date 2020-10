Xbox Series X, il frigo è realtà! Parte il concorso 'Power your Memes' per vincerne uno

In occasione del reveal di Xbox Series X, la community videoludica si è divertita nel commentare scherzosamente il design della console, con taluni meme che avevano confrontato l'hardware a un frigorifero.

Ebbene, Microsoft ha deciso di stare al gioco e di creare realmente un Xbox Series X in formato frigo: potete osservarla nell'apposito trailer dedicato alla "World Premiere", rigorosamente in 4K. Ma come aggiudicarsi l'iconico elettrodomestico di design? Ebbene, il colosso di Redmond ha deciso di indire un apposito concorso, sull'onda dello slogan "Power Your Memes". L'iniziativa consentirà a un solo fortunato vincitore di vedersi consegnare il prestigioso frigorifero.

Per prendervi parte, è necessario risiedere in uno dei Paesi in cui è attivo Xbox Live ed essere maggiorenni. Per partecipare, è necessario avere un account Twitter regolarmente attivo e non privato e con questo seguire l'account Twitter ufficiale di Xbox. Retwittando il cinguettio che trovate in calce, è necessario accompagnare il messaggio all'hashtag dedicato "#XSXFridgeSweeps". In questo modo, si avrà la possibilità di essere estratti come vincitori. Il concorso è attivo dalle ore 18:00 di mercoledì 28 ottobre e terminerà alle ore 03:00 di giovedì 5 novembre. Parteciperete?



Ricordiamo in chiusura che sulle pagine di Everyeye potete trovare l'unboxing di Xbox Series X e Series S, mentre nuove scorte delle console Microsoft sono disponibili su Amazon Italia.