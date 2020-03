Xbox Series X sembra un frigorifero? Microsoft scherza sui meme del design della console!

Con l'annuncio delle specifiche hardware ufficiali di Xbox Series X, i canali social di Microsoft non si lasciano sfuggire l'occasione per rispondere in maniera scherzosa a chi, in questi mesi, ha paragonato Xbox Series X a un frigorifero attraverso dei meme divenuti subito virali.

Sin dall'annuncio di XSX, avvenuto a sorpresa nel corso dei Game Awards 2019 che si sono tenuti a dicembre, in rete sono circolate le immagini che ritraevano la console con il suo insolito design a torre in diversi contesti, come quello di Death Stranding (in spalla al povero Sam Bridges) o in una cucina al posto del frigorifero.

Cogliendo al volo l'opportunità offertagli dai progettisti di Microsoft con la scheda di approfondimento sulle specifiche di Xbox Series X, i ragazzi del team social che gestiscono il canale Twitter ufficiale di Xbox hanno realizzato un'esilarante comparativa tra le dimensioni della console (e annesso controller nextgen) con quelle di un frigorifero nero.

Il messaggio, proprio come avvenuto con i meme, è divenuto a sua volta virale su Twitter generando in poche ore 42.000 "Mi Piace" e circa 9.000 retweet, oltre ad una serie di commenti che lodano la simpatica iniziativa di Microsoft legata all'hashtag #PowerYourDreams. Per rimanere in tema di refrigeratori, sapevate che anche il sistema di dissipazione di Xbox Series X sarà nextgen?