Xbox Series X, il futuro è nell'ufficio di Spencer? Teorie, Kojima, FromSoftware e Switch!

Dopo l'ormai celebre caso - non isolato - di una Xbox Series S nascosta in bella vista nell'ufficio di Spencer diversi mesi prima del reveal ufficiale dell'hardware, la community dedica una particolare attenzione alle apparizioni pubbliche del dirigente Xbox.

Di recente, in particolare, la partecipazione di Phil Spencer ad un evento Microsoft ha destato particolare curiosità, rilanciando una vera e propria fiumana di una sorta di "videoludiche teorie del complotto": tra gli scaffali del dirigente si celano ulteriori indizi sul futuro verdecrociato? Una domanda che si sono posti in molti, dopo un'attenta analisi degli oggetti che Spencer ha deciso di porre in bella vista nel suo ufficio durante lo streaming.

Come attentamente analizzato dal team di Windows Central, alle spalle del dirigente era in particolare possibile avvistare una statuetta raffigurante Ludens, la mascotte di Kojima Productions. Un dettaglio che ha spinto gli appassionati a ipotizzare i più disparati scenari, tra collaborazioni tra Hideo Kojima e Xbox Games Studios, l'arrivo di Death Stranding su Game Pass o persino nuovi giochi del team in arrivo in esclusiva su Xbox Series X. Presente all'appello anche una statua dedicata a Watch Dogs: Legion, che ha immediatamente alimentato teorie su un arrivo del gioco o di Ubisoft+ su Xbox Game Pass.



Impossibile inoltre non notare la presenza di una Nintendo Switch sugli scaffali di Spencer. Anche in questo caso le teorie si sono moltiplicate, rievocando ipotesi già emerse in passato. In particolare, la possibilità che un giorno Xbox Game Pass trovi spazio sulla console ibrida o, più "semplicemente", che Master Chief si possa decidere a fare il suo ingresso in Super Smash Bros Ultimate! Infine, meno semplice da cogliere, troviamo anche una Collector's Edition di Sekiro: Shadows Die Twice. Che qualcosa possa star bollendo in pentola anche sul fronte di una collaborazione tra Microsoft e From Software?



Al momento, ovviamente, tutte queste considerazioni sono da interpretare per quello che sono: ovviamente semplici ipotesi, teorie e speculazioni. Voi cosa ne pensate, credete che tra gli scaffali di Spencer si celi effettivamente in futuro di Xbox Series X?