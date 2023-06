Xbox Series X e Game Pass: è davvero il momento giusto per aumentare il prezzo?

Inevitabile: così come ha fatto Sony lo scorso anno, anche Microsoft ha annunciato l'aumento di prezzo di Xbox Series X e dell'abbonamento Game Pass, i rincari entreranno in vigore dalle prossime settimane in numerosi paesi del mondo, tra cui presumibilmente l'Italia. Ma siamo sicuri che non sia una mossa pericolosa, in questo momento?

La scorsa estate, in risposta all'aumento del prezzo di PS5, Microsoft rispose con una dichiarazione stampa: "Siamo alla costante ricerca della migliore offerta per i nostri clienti affinché possano godersi i videogiochi. Confermiamo che il prezzo di Xbox Series S resta fissato a 299 dollari e quello di Xbox Series X resta fissato a 499 dollari."



A inizio anno la prima sorpresa: il prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S aumenta in Giappone e lo stesso Phil Spencer aveva messo le mani avanti dichiarando che il prezzo di Xbox Series X e Game Pass non può resterà bloccato per sempre, del resto l'inflazione continua a galoppare in tutti i principali mercati ed i costi di gestione, produzione e distribuzione aumentano.



Risultato? Xbox Series X costerà 549.99 euro in Europa dal primo agosto mentre dal 6 luglio Xbox Game Pass passa a 10.99 euro al mese, Xbox Game Pass Ultimate invece costerà 14.99 euro mensili. Fino a qui, niente di strano dal momento che ogni azienda ha il diritto di livellare i prezzi di listino come meglio crede, sia verso l'alto che verso il basso, dando tempo ai clienti di adeguarsi alla notizia.



Il punto però è un altro: è davvero il momento giusto per annunciare un aumento di prezzo? Xbox sta vivendo un buon periodo, dopo lo Showcase dell'11 giugno i giocatori sono in hype per Starfield e questo ha portato il brand a godere di una buona visibilità sui media (anche generalisti), presumibilmente il gioco Bethesda catalizzerà l'attenzione di milioni di giocatori, molti dei quali magari del tutto nuovi all'ecosistema Xbox.



Per intenderci, quanti compreranno una Xbox Series X o si abboneranno a Game Pass per giocare a Starfield? Probabilmente tanti ed è Phil Spencer ad ammettere di aspettarsi un boost di iscrizioni a Xbox Game Pass con l'uscita di Starfield... i recenti aumenti però potrebbero scoraggiare i giocatori, vanificando in parte l'ottimo lavoro svolto per cambiare la percezione del brand Xbox e far conoscere il marchio ad una platea più ampia.



Chiaramente, lo zoccolo duro non si lascerà certo spaventare da pochi euro di aumento dell'abbonamento mensile, mentre per una fascia di pubblico diversa il nuovo listino di Game Pass potrebbe non essere così attraente. Ricordiamo inoltre che PC Game Pass non aumenta di prezzo e dunque il "problema" riguarda solo gli utenti console Xbox.



Lo stesso vale per l'acquisto della console, Xbox Series X raggiunge ora un listino importante e lo stesso di fatto vale per Xbox Series S con SSD da 1TB, in vendita a 349.99 euro contro i 299.99 euro del modello con SSD da 512GB. Per quanto tempo ancora quest'ultimo resterà in produzione? Difficile dirlo... ed ecco che, anche se in maniera indiretta, anche il prezzo di Xbox Series S è aumentato.



Voi cosa ne pensate: Microsoft avrebbe potuto "stringere i denti" e rimandare gli aumenti al 2024? Non si rischia così di allontanare i potenziali nuovi giocatori da Xbox? A voi la parola!