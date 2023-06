Xbox Series X e Game Pass: Microsoft aumenta il prezzo della console e dell'abbonamento!

Dalle colonne di The Verge apprendiamo che Microsoft sta per aumentare il prezzo di Xbox Series X e dell'abbonamento a Xbox Game Pass.

A darne l'annuncio è Kari Perez, responsabile delle comunicazioni per il team Xbox: "Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per le console per molti anni e abbiamo adeguato i prezzi per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato". L'aumento del prezzo di Xbox Series X coinvolgerà la maggior parte dei Paesi, a eccezione di Stati Uniti, Giappone, Cile, Brasile e Colombia, e lo stesso dicasi per gli abbonamenti a Xbox Game Pass e al tier Ultimate del servizio verdecrociato.

Il nuovo prezzo di Xbox Series X passerà a 549,99 euro nella maggior parte dei mercati del Vecchio Continente (non è ancora chiaro se l'iniziativa coinvolgerà anche l'Italia, ma tutto sembra suggerirlo). Il prezzo di Xbox Series S, invece, rimarrà invariato, mentre a cambiare sarà il costo da sostenere per abbonarsi a Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.

La sottoscrizione mensile a Xbox Game Pass passerà a 10,99 euro, mentre l'abbonamento al tier Ultimate richiederà l'esborso di 14,99 euro al mese. L'aumento del prezzo di Xbox Series X avverrà nel mese di agosto, mentre per quanto riguarda Xbox Game Pass il cambio di prezzo dovrebbe verificarsi già dal prossimo mese.