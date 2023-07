Xbox Series X verso la GamesCom, cosa aspettarsi: da Forza Motorsport a STALKER 2

Svelata la line-up di SEGA alla Gamescom 2023, è tempo di volgere l'attenzione ai programmi di Microsoft per la grande fiera videoludica del Vecchio Continente.

In particolare, dalle pagine di Insider Gaming, portale gestito dal noto Tom Henderson, arrivano interessanti anticipazioni sui piani verdecrociati. La divisione Xbox - si legge - avrebbe in programma di portare a Colonia versioni giocabili di un ricco trittico di produzioni. Tra queste, l'insider cita espressamente STALKER 2: Heart of Chornobyl. Attesissimo, il titolo è stato più volte costretto a un rinvio, a causa della prosecuzione della guerra in Ucraina, sede del team di sviluppo di GSG Game World.

All'appello dello showroom di Colonia dovrebbe rispondere anche Forza Motorsport, con i presenti alla Gamescom 2023 che potrebbero avere la possibilità di impugnare il volante in anteprima. Infine, Tom Henderson si dice certo della presenza alla fiera di una versione giocabile di Towerborne, nuova IP firmata dagli autori di Banner Saga. Questi ultimi, in effetti, avevano di recente promesso l'imminente organizzazione di un Playtest di Towerborne per PC e console Xbox.



Al momento, tali indiscrezioni non sono state commentate da Microsoft, che ha però già chiarito di avere grandi piani per la Gamescom 2023, in programma per il periodo compreso tra 23 e 27 agosto.