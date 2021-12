Xbox Series X da GameStop: comprala insieme ad un gioco o accessorio e risparmi il 10%

Nuova offerta di Natale da GameStop per chiunque sia interessato all'acquisto di Xbox Series X, la console next-gen di Microsoft. GameStop presenta una promo che vi permetterà di risparmiare il 10% acquistando la console insieme ad un gioco un accessorio.

"Dal 18 dicembre, solo in negozio acquista Xbox Series X a 499.98€. Se acquisti almeno un gioco/accessorio risparmi il 10% sui giochi/accessori scelti." La promozione è valida nei negozi GameStop di tutta Italia mentre non è attiva per gli acquisti online.

Da GameStop trovate anche tante idee regalo per Natale, il nuovo volantino natalizio offre una vastissima selezione di prodotti tra cui console, videogiochi, accessori, contenuti digitali (ricariche PlayStation Store, Nintendo eShop e Steam, Gift Card per abbonamenti a DAZN, Twitch, Amazon Prime, Netflix, PlayStation Plus, Game Pass e altri servizi), giochi di carte e da tavolo, gadget e merchandising, senza dimenticare i set LEGO più ambiti ed i ricercatissimi Funko Pop a tema videogiochi, cinema, serie tv, manga, anime e cartoon.

Fino al 24 dicembre inoltre sono in corso le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, ogni giorno giochi in sconto e altre sorprese per risparmiare, avete 24 ore di tempo per approfittarne prima che i regali del giorno vengano sostituiti allo scoccare della mezzanotte.