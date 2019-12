Xbox Series X: GameStop Italia apre la pagina dedicata alla console Next-Gen Microsoft

GameStopZing Italia ha da poco lanciato la pagina prodotto di Xbox Series X invitando i giocatori interessati a lasciare il proprio indirizzo email per essere tra i primi a ricevere le notizie relative a disponibilità e prezzo della nuova Xbox.

Per registrarvi vi basterà andare sul sito di GameStop, indicare un indirizzo email valido e funzionante e premere il tasto conferma, dopo aver messo la spunta alla casella "Si, voglio rimanere aggiornato e ricevere email promozionali su Xbox Series X."

Così facendo sarete sempre aggiornati sulle ultime novità relative a Xbox Series X e potrete scoprire in tempo quando apriranno i preorder, la data di uscita e il prezzo della console, informazioni non ancora note ma che saranno svelate nel corso del 2020.

Sappiamo che Xbox Series X uscirà a Natale del prossimo anno mentre c'è ancora mistero per quanto riguarda il prezzo, vari insider hanno provato a ipotizzarlo in un range compreso tra 349 e 499 dollari ma c'è chi pensa anche ad un costo di lancio fissato a 599 dollari a causa dell'alto costo dell'hardware, definito dalla stessa Microsoft di prima fascia per quanto riguarda una console casalinga. Non ci resta che attendere il prossimo anno per saperne di più su Xbox Series X e sul lancio della console.