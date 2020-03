Xbox Series X e Gears 5: fino a 25 TFlops di potenza quando è attivo il Ray Tracing

La nuova tech demo di Gears 5 su Xbox Series X mostrata dal collettivo di Digital Foundry rivela un interessante dettaglio sul sistema adottato dalla casa di Redmond per spingere al massimo la potenza della console nella gestione del Ray Tracing.

Nel corso della tech demo in salsa nextgen di Gears 5, Mike Raynor e Colin Penty di The Coalition hanno spiegato al team di DS che i lavori di conversione per Xbox Series X del kolossal sparatutto sono durati solamente due settimane, a riprova della bontà del sistema di retrocompatibilità migliorativa della console e delle sue specifiche.

Sempre in merito alle potenzialità hardware e grafiche delle componenti di Xbox Series X è intervenuto anche il progettista della console Andrew Goossen (Xbox system architect) che, dalle pagine di Eurogamer.net, ha affrontato la questione relativa al supporto al Ray Tracing della GPU su architettura RDNA 2 della nuova piattaforma casalinga di Microsoft, e dichiarando tra le altre cose:



"Senza l'accelerazione tramite hardware dedicato, il lavoro per aggiungere il ray-tracing sarebbe stato fatto sugli shader, ma avrebbe consumato (solo per questo) fino a 13 Tflops di potenza. su Xbox Series X, questo lavoro è demandato all'hardware dedicato, mentre il lavoro sugli shader continua a girare in parallelo sfruttando tutte la potenza della GPU. In altre parole, Series X può effettivamente toccare quello che è l'equivalente di ben oltre 25 Tflops di performance quando aggiunge il ray Tracing".

Analizzando questa dichiarazione è bene sottolineare che si tratta di un dato aggregato, sommando unità di calcolo che fanno cose differenti. In teoria andrebbero separati, visto che le unità di calcolo per il Ray Tracing non possono fare altro che quello, ma è anche vero che se non ci fossero servirebbero molti più Stream Processor "generici" per aggiungerlo.