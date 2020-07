Xbox Series X: i giocatori al centro di tutto, xCloud incluso in Game Pass Ultimate

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Phil Spencer ha voluto mettere nero su bianco gli impegni di Microsoft per la prossima generazione, ribadendo come i giocatori saranno al centro dell'intero l'ecosistema Xbox. Tra le novità annunciate, anche l’arrivo di Project xCloud come parte dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox sta costruendo il futuro del gaming basandosi sui feedback dei giocatori, degli sviluppatori, dei partner e degli streamer, un futuro che mette al centro della strategia il pubblico, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei consumatori. Ecco i punti chiave elencati da Phil Spencer.

Ci sarà sempre spazio per tutti nella community Xbox, una community inclusiva e sicura, con un team impegnato nella sicurezza 365 giorni l’anno e 24 ore su 24, per fare in modo che tutti possano sentirsi a proprio agio nel mondo Xbox. Oltre 300.000 ambasciatori dimostrano quotidianamente la propria passione e fanno in modo che Xbox sia il miglior posto per giocare.

Tutti i giochi avranno un aspetto migliore su Xbox Series X, la console è stata progettata per offrire la miglior esperienza gaming con una GPU da 12 TeraFLOPS, supporto per il Ray Tracing e una Xbox Velocity Architecture pensata per ridurre i tempi di caricamento, supportare il Quick Resume e garantire un’immersività di alto livello. Phil Spencer sottolinea però come "nessuno verrà forzato a passare alla Next-Gen" e tutti i giochi Xbox Game Studios in arrivo entro i prossimi anni (tra cui Halo Infinite) potranno essere giocati indistintamente su PC, Xbox One S, Xbox One X e Xbox Series X. Viene ribadita poi la piena compatibilità al day one con migliaia di giochi Xbox Original, Xbox 360 e Xbox One, tutti gli accessori funzioneranno regolarmente, tra cui i Controller Elite, il Controller Adattivo e tante altre periferiche, non sarà dunque necessario acquistare nuovi controller per divertirsi con gli amici ma s potranno utilizzare quelli in proprio possesso. Grazie allo Smart Delivery non sarà necessario riacquistare i giochi due volte e con un solo acquisto avrete accesso alla miglior versione disponibile per la vostra piattaforma. Tra i giochi supportati troviamo Destiny 2, Gears 5, Halo Infinite, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers e tanti altri giochi ancora da annunciare.

Spazio anche a Xbox Game Pass, il quale continuerà a permettere di accedere alle esclusive Xbox sin dal day one senza costi aggiuntivi, tra cui i nuovi titoli dei franchise Halo, Forza, Gears, Age of Empires, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Flight Simulator, State od Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons, Sea of Thieves e tanti altri giochi ancora in fase di sviluppo. Grande novità è invece l’arrivo di Project xCloud nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, senza costi aggiuntivi, a partire da settembre in alcuni paesi selezionati. Questo vuol dire che con il solo abbonamento Ultimate sarà possibile accedere ai vantaggi di Xbox LIVE Gold, all’intero catalogo Xbox Game Pass e a tutti i giochi in streaming via xCloud, giocabili da smartphone e tablet.

Infine, Microsoft continuerà a supportare il programma Xbox All Access, attivo anche per la console di prossima generazione, permettendo così l’acquisto di Xbox Series X e Xbox Game Pass Ultimate dietro corrispettivo di una quota mensile, senza bisogno di investire grandi somme di denaro per l’acquisto della console.



Appuntamento all'evento Xbox Showcase del 23 luglio per saperne di più sul futuro di Xbox e per vedere i primi giochi Xbox Series X in azione, confermata anche la presenza della campagna di Halo Infinite che si mostrerà al pubblico per la prima volta in assoluto.