Xbox Series X: giochi first party al lancio su Game Pass e supporto allo Smart Delivery

Nel lungo post appena pubblicato sul sito ufficiale Microsoft da Phil Spencer non sono state svelate ufficialmente le sole caratteristiche tecniche di Xbox Series X, ma anche delle caratteristiche fondamentali riguardanti i servizi offerti nel corso della prossima generazione.

Innanzitutto il Game Pass continuerà ad essere il servizio di sempre e non sono previsti cambiamenti drastici con il lancio della nuova macchina. Microsoft promette infatti l'arrivo dei titoli first party sin dal lancio nel catalogo del servizio e, di conseguenza, chiunque disponga di un abbonamento potrà giocare Halo Infinite su Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Nel post non vengono citati i giochi di terze parti e non è da escludere che, almeno per i primi mesi di vita del nuovo hardware, bisognerà accontentarsi di giocare vecchi titoli grazie alla retrocompatibilità con Xbox One.

Da non sottovalutare è anche l'annuncio dello Smart Delivery, una particolare funzionalità che farà la gioia di chiunque faccia parte dell'ecosistema Xbox. È ormai ufficiale che l'acquisto di un videogioco qualsiasi in versione digitale effettuato sul Microsoft Store vi permetterà di utilizzare quel prodotto su qualsiasi console facente parte della famiglia Xbox. Se ad esempio doveste decidere di acquistare Halo Infinite al lancio e giocarci su Xbox One, potrete in un secondo momento passare a Series X e continuare a giocare senza dover acquistare nuovamente il gioco.