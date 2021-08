Xbox Series X: giochi gratis Games with Gold di settembre 2021, previsioni e speculazioni

I nuovi Games with Gold di agosto 2021 sono disponibili per il download da pochi giorni ma è già tempo di pensare al futuro e guardare alla possibile offerta Microsoft per il prossimo mese. Ecco le nostre previsioni sui Games with Gold di settembre 2021 per Xbox Series X/S e Xbox One.

C'è da dire che prevedere i Games with Gold di Microsoft è davvero difficile, la casa di Redmond non segue uno schema ben preciso e ogni mese i giochi sembrano offerti in maniera casuale e senza un criterio logico come capita invece spesso per i giochi gratis PlayStation Plus. Inoltre la disponibilità di centinaia di giochi su Game Pass riduce notevolmente la scelta dei giochi gratis del mese.



Noi proviamo a ipotizzare l'arrivo di un gioco Bethesda come Dishonored 2 o DOOM, titoli già pubblicati su Game Pass ma che potrebbero trovare spazio anche nella lineup Games with Gold di settembre 2021. Altra ipotesi è un gioco legato alla serie Borderlands, altra ipotesi è quella di Far Cry 5, così da promuovere al meglio il sesto episodio della serie in uscita a ottobre, anche uno sportivo come eFootball PES 2021 Season Update (in vendita a meno di cinque euro) potrebbe rappresentare una buona alternativa, così come un racing del brand Formula Uno.



Più difficile invece ipotizzare giochi indie e classici Xbox 360 e Xbox Original dal momento che Microsoft ha spesso attinto dal catalogo di produzioni minori aggiungendo in molti casi ai Games with Gold titoli poco conosciuti e piuttosto datati, per questo preferiamo non sbilanciarci. Per saperne di più basterà aspettare la fine del mese.