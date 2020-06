Xbox Series X e giochi Indie: moltissimi DevKit in arrivo per i team ID@Xbox

In occasione della seconda giornata di diretta con Guerrilla Collective, show digitale volto a promuovere le produzioni dei team indipendenti, è intervenuto Chris Charla, responsabile presso Microsoft del progetto ID@Xbox.

La divisione, lo ricordiamo, è stata creata nel 2014 con lo scopo di promuovere lo sviluppo di giochi indipendenti e favorire il loro approdo sull'ecosistema Xbox. Operativa ormai da 6 anni, ID@Xbox si prepara a compiere un importante salto: Chris Charla ha infatti annunciato che Microsoft è pronta ad agevolare il passaggio alla next gen dei nuovi team di sviluppo.



Nello specifico, è stato confermato che molte software house indipendenti sono già in possesso dei DevKit di Xbox Series X, ma che il processo di distribuzione ancora non è determinato. Nel corso dell'estate, promette il dirigente, "un'incredibile quantità" di questi ultimi sarà messa a disposizione dei team Indie nell'ambito del programma ID@Xbox. L'attenzione della divisione, ha inoltre garantito Chris Charla, è ormai completamente indirizzata alla next gen.



Per il mese di luglio è atteso un nuovo evento Microsoft dedicato ai giochi Xbox Series X: sarà l'occasione per vedere in azione anche qualche produzione ID@Xbox? Tra i titoli confermati per l'appuntamento, che dovrebbe vedere in azione gli Xbox Game Studios, c'è per ora la nuova avventura di Master Chief: in vista dello show, il nostro ha ripercorso tutte le informazioni disponibili su Halo Infinite.