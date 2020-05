Xbox Series X: per i giochi di lancio, i 120fps saranno un'eccezione?

A seguito dell'evento Inside Xbox tenutosi il 7 maggio scorso, i curatori del portale ufficiale di Xbox.com hanno aggiornato la lista dei giochi annunciati per Xbox Series X. Stando alla nuova scheda, solo pochi titoli sembrerebbero vantare il supporto ai 120fps.

I gestori del blog istituzionale Xbox Wire hanno riassunto tutte le novità annunciate durante lo show digitale della casa di Redmond e, così facendo, hanno potuto aggiornare la lista esplicativa sulle funzionalità previste per i videogiochi destinati ad approdare su Xbox Series X al lancio della console nextgen e nel periodo immediatamente successivo.

La scheda proposta dal colosso tecnologico americano mette così in evidenza quei titoli, sia esclusivi che multipiattaforma, in grado di spingersi fino ai 120fps. Nel momento in cui scriviamo, la lista in questione comprende solo 4 giochi, ossia l'FPS multiplayer cooperativo Second Extinction, il racing game DiRT 5, il platform metroidvania Ori and the Will of the Wisps e lo sparatutto Gears 5: per questi ultimi due, oltretutto, il supporto ai 120fps viene indicato come "ancora in fase di sviluppo", e quindi non confermato in maniera ufficiale per il lancio della console che, lo ricordiamo, dovrebbe avvenire a fine 2020.

Quanto al prezzo della nuova piattaforma di Microsoft, il celebre analista Michael Pachter si dice certo del fatto che Xbox Series X costerà davvero poco in funzione del budget a disposizione dell'azienda statunitense, della necessità di adottare una strategia aggressiva per fare concorrenza a PlayStation 5 della volontà di creare da subito una solida base installata con cui generare introiti costanti grazie alla vendita dei giochi e dei servizi in abbonamento.