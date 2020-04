Xbox Series X: i giochi di lancio non saranno tanti ma Phil Spencer non è preoccupato

Parlando ai microfoni del podcast IGN Unlocked, Phil Spencer ha chiarito come Microsoft imposterà la lineup di lancio di Xbox Series X. La strategia sembra essere quella di non far debuttare la macchina con moltissimi giochi per assicurare poi un calendario di lanci continuo e costante.

La casa di Redmond idealmente vorrebbe seguire un modello simile a quello adottato da Nintendo, con Switch che ha visto solamente pochi titoli disponibili al lancio (tra cui The legend of Zelda Breath of the Wild) a cui hanno però fatto seguito tanti giochi di spessore usciti nel breve periodo, da Splatoon 2 a Super Mario Odyssey, passando per Mario Kart 8 Deluxe e tanti altri.

Halo Infinite sarà il gioco di punta del lancio di Xbox Series X, a meno di eventuali ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus, lo stesso Spencer ha però assicurato che la console uscirà in ogni caso a fine anno, con o senza Halo.

"Non è importante avere otto giochi disponibili al lancio, lo stato della piattaforma non dipende assolutamente dal primo giorno, è importante garantire un flusso costante di uscite first e third party nel corso dei mesi a cadenza regolare", queste le parole del responsabile della divisione Xbox.

Al momento la lineup di lancio di Xbox Series X non è stata annunciata, restiamo in attesa di scoprirla insieme a prezzo e data di uscita della nuova console Microsoft.