Xbox Series X: uno dei giochi di lancio sarà targato Devolver Digital?

Come ormai ben saprete, mancano solo pochi giorni all'attesissimo evento di presentazione dei giochi in arrivo su Xbox Series X, durante il quale potremo finalmente farci un'idea di quella che sarà la potenza grafica della console targata Microsoft. Stando ad alcuni misteriosi tweet, all'evento potrebbe presenziare anche Devolver Digital.

Nel corso del pomeriggio, infatti, Microsoft ha fatto il tanto atteso annuncio attraverso un post sui canali social ufficiali e su Twitter è arrivata pochi minuti dopo una risposta dal publisher di Hotline Miami e Broforce, il quale ha commentato con il seguente messaggio: "H Y P E D". È quindi molto probabile che Devolver sarà presente all'evento con almeno uno dei suoi giochi e tra gli utenti è già iniziata una gara nel tentativo di indovinare quale sarà il primo titolo ad approdare sulla macchina di prossima generazione. C'è chi pensa si tratti del nuovo Hotline Miami e chi punta ad un sequel di Shadow Warrior, sebbene il titolo che più si potrebbe sposare con l'evento in arrivo sia proprio Serious Sam 4: Planet Badass.

In attesa di scoprire cosa stia bollendo in pentola in quel di Devolver, vi ricordiamo che il prossimo Inside Xbox si terrà il prossimo giovedì 7 maggio alle ore 17:00 italiane. Nel corso dell'evento potremo assistere anche alla presentazione del gameplay di Assassin's Creed Valhalla.