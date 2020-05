Xbox Series X: tutti i giochi ottimizzati per la console next gen Microsoft

Dopo l'Inside Xbox del 7 maggio, Microsoft ha aggiornato la sezione Ottimizzati per Xbox Series X sul sito ufficiale di Xbox, aggiungendo nuovi giochi alla lista dei titoli che godranno di ottimizzazioni specifiche per la nuova console.

Tra questi troviamo Assassin's Creed Valhalla, Second Extinction, Call of Sea, DiRT 5 e Scarlet Nexus, stranamente risultano assenti dall'elenco giochi già annunciati come Halo Infinite e Senua's Saga Hellblade 2 mentre è presente Gears 5, unico titolo first party della lista, come detto soggetta a continui aggiornamenti e revisioni.

Giochi ottimizzati per Xbox Series X

Assassin's Creed Valhalla Bright Memory Infinite Second Extinction The Ascent The Medium Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Yakuza Like A Dragon Call of the Sea Chorus DiRT 5 Gears 5 Scarlet Nexus Scorn

E' chiaro come l'elenco diffuso da Microsoft non sia completo ma solamente provvisorio, in attesa degli annunci di altri publisher e dei giochi degli studi interni, che come sappiamo verranno mostrati a luglio. Su Everyeye.it trovate anche la lista dei giochi Smart Delivery per Xbox Series X, tra cui Senua's Saga Hellblade 2, Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Chorus e Vampire the Masquerade Bloodlines 2, solamente per citarne alcuni.