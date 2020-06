Xbox Series X e i Giochi Ottimizzati: da Halo Infinite a FIFA 21, ecco la lista aggiornata

Con l'annuncio del bollino sui bollino sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X, Microsoft ha aggiornato la lista dei titoli in arrivo sulla console nextgen che, recando impresso questo badge sulla copertina, daranno modo agli utenti di capire quali giochi sfrutterranno appieno la potenza della console nextgen sin dal lancio.

Nella lista in questione rientrano tutti quei giochi che sapranno attingere alla piena potenza computazionale di Xbox Series X per garantire un'esperienza grafica, ludica e contenutistica superiore attraverso l'SSD iperveloce, il Ray Tracing, l'accesso alla Xbox Velocity Architecture e l'aumento di risoluzione e framerate, per tacere dei benefici apportati dalla reattività nei controlli promessa dal Dynamic Latency Input di Xbox Series X.

La nuova lista proposta da Will Tuttle di Microsoft sulle pagine del sito ufficiale Xbox.com riassume tutti gli annunci degli ultimi mesi e fotografa una situazione in divenire, specie in funzione dell'evento di luglio sui giochi Xbox Series X che, di certo, contribuirà ad estendere in maniera sensibile questa scheda. Al momento, infatti, la lista è composta prevalentemente da titoli di terze parti come Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, FIFA 21 o DiRT 5, con poche esclusive first party come Halo Infinite e, in retrocompatibilità "evoluta" e gestita tramite il sistema Smart Delivery, Gears 5.

Giochi Ottimizzati per Xbox Series X (lista del 25 giugno)

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

FIFA 21

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Con l'importante evento digitale previsto da Microsoft per il mese di luglio, quindi, la lista di cui sopra vedrà l'ingresso dei tanti giochi sviluppati dalle sussidiarie degli Xbox Game Studios e, supponiamo, da altri titoli di terze parti non ancora annunciati.