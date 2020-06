Xbox Series X: quali sono i giochi che potremmo vedere all'evento di luglio?

Sebbene Microsoft non abbia ancora ufficializzato la data dell'evento di luglio, manca ormai sempre meno al reveal dei giochi in arrivo su Xbox Series X e c'è grande curiosità da parte dei videogiocatori di scoprire cosa stia bollendo in pentola negli studi dei team first party del colosso di Redmond.

Al momento sappiamo solo che tra i protagonisti dell'evento ci sarà Halo Infinite, gioco di cui negli ultimi giorni si è tornato a parlare grazie alla pubblicazione di interessanti teaser che lasciano intuire il ritorno dei nemici visti in Halo Wars. Ad eccezione dello shooter targato 343 Industries, tra i possibili titoli che vedremo tra qualche settimana troviamo il nuovo gioco in sviluppo presso il team The Initiative, il tanto chiacchierato Fable 4, il prossimo capitolo di Forza Motorsport e Perfect Dark. Molto probabile è anche la presentazione di update gratuiti con lo Smart Delivery di giochi che saranno già disponibili quando Xbox Series X raggiungerà gli scaffali come Wasteland 3 e Grounded. Non si esclude nemmeno un eventuale ritorno sul palco di Age of Empires IV, che potrebbe arrivare al lancio anche sulla console Microsoft con tanto di supporto a mouse e tastiera

Ad accompagnare il reveal dei nuovi giochi potrebbe anche esserci l'annuncio ufficiale di Xbox Series S, la tanto chiacchierata console Microsoft con un prezzo più abbordabile ed un hardware meno performante rispetto alla macchina di punta.