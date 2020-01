Xbox Series X: giochi, prezzo e potenza, tutto quello che sappiamo in un video

Dicembre 2019 è stato il mese del (parziale) reveal di Xbox Series X: a sorpresa Phil Spencer ha svelato la console sul palco dei The Game Awards, mostrando il design definitivo, il nome ufficiale e presentando una nuova esclusiva, Senua's Saga Hellblade 2.

Abbiamo quindi approfittato dell'occasione per riassumere in un video tutto quello che sappiamo su Xbox Series X, in attesa dell'evento di presentazione ufficiale che dovrebbe tenersi tra febbraio e maggio, probabilmente ad aprile secondo alcuni rumor.

Il primo aspetto di Xbox Series X che ha colpito i giocatori è il suo design slanciato in verticale, anche se lo stesso Phil Spencer ha confermato che la console potrà essere posizionata anche in orizzontale. Mistero invece sulle porte posteriori della nuova Xbox, recentemente trapelate grazie ad un leak dopo il render non ufficiale mostrato da AMD al CES di Las Vegas.

Xbox Series X sarà accompagnata anche da un nuovo controller wireless dal design in linea con il modello attuale, con l'aggiunta del tasto Share nella parte frontale e forte di una ergonomia migliorata. Il D-Pad è lo stesso del controller Elite Series 2, il joypad potrà contare sul feedback aptico e la vibrazione dei grilletti, inoltre sarà perfettamente compatibile con Xbox One e Windows 10, così come l'attuale modello funzionerà anche sulla piattaforma di nuova generazione.

Sul fronte della potenza Microsoft promette una console otto volte più potente di Xbox One e due volte più potente rispetto a Xbox One X. Stando ai più recenti rumor di testate come Digital Foundry e Windows Central, Series X potrebbe montare un processore AMD custom basato su CPU Zen 2 e una GPU custom Navi con architettura RDNA/RDNA 2. C'è anche chi parla di GPU da 12 TFLOPs, ipotizzando un calcolo probabilmente errato: 6 TFLOPS x2. In realtà Microsoft non ha ancora chiarito questo aspetto e dunque è ancora troppo presto per pronunciarsi.

E per quanto riguarda i giochi? Halo Infinite e Senua's Saga Hellblade 2 sono ufficialmente confermati da tempo ma a quanto pare tutti gli Xbox Game Studios hanno in cantiere almeno un gioco per Xbox Series X, per un totale di 16 esclusive in fase di sviluppo.

Come vedete, ci sono ancora tante cose da scoprire su Xbox Series X, in attesa di una presentazione completa vi rimandiamo al nostro video che trovate in apertura, buona visione!