Xbox Series X: tutti i giochi Smart Delivery confermati dopo l'Inside Xbox

Nel corso dello show digitale Inside Xbox del 7 maggio, Aaron Greenberg di Microsoft ha presentato i giochi Xbox Series X che sfrutteranno Smart Delivery, la funzionalità che permetterà di accedere a tutti gli update grafici dei giochi crossgen in maniera del tutto automatica e gratuita.

Lo show digitale che è andato in scena nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, non ha solamente aperto una finestra sugli universi digitali dei primi giochi di terze parti che approderanno su Xbox Series X ma ha anche rimarcato l'attenzione di Microsoft per il supporto crossgen tra l'attuale famiglia di console Xbox e Series X.

Dopo l'annuncio del supporto a Smart Delivery di Assassin's Creed Valhalla, con l'Inside Xbox di maggio il catalogo di titoli che sfrutteranno questa funzione si amplia per fare spazio ad altri titoli come DiRT 5, Call of the Sea, Scarlet Nexus, Chorus, Second Extinction, The Ascent, Yakuza Like a Dragon e Vampire the Masquerade Bloodlines 2.



Grazie alla funzione Smart Delivery, i giochi di questa generazione potranno vantare le migliorie grafiche e contenutistiche previste dall'etichetta sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X, tutto tramite un semplice aggiornamento per chi decide di acquistare i titoli in questione su Xbox One. Tra i giochi che entreranno a far parte del sistema Smart Delivery ci sarà anche Cyberpunk 2077, oltre a tutti i titoli first party realizzati dagli Xbox Game Studios per Xbox One e Series X. Eccovi allora una lista aggiornata con tutti i giochi che dovrebbero trarre vantaggio dalla funzione Smart Delivery con l'uscita di Xbox Series X e nel periodo immediatamente successivo:

Xbox Series X: giochi Smart Delivery

Gears 5

The Ascent

Call of the Sea

Cyberpunk 2077

Senua's Saga Hellblade 2

Assassin's Creed Valhalla

Halo Infinite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Scarlet Nexus

Chorus

Yakuza Like a Dragon

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Second Extinction

Le funzionalità previste dalla filosofia Smart Delivery di Microsoft prevedono, ad esempio, il passaggio alla, una maggiore frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo fino ad arrivare ai, iltramite accelerazione hardware, dei tempi di caricamenti estremamente veloci, l'accesso ale molto altro.