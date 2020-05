Xbox Series X: quali saranno i giochi di terze parti presentati all'Inside Xbox?

C'è grande attesa per il prossimo episodio di Inside Xbox, evento durante il quale assisteremo per la prima volta ad una carrellata di video gameplay dei titoli di terze parti che arriveranno su Xbox Series X.

In attesa di poter vedere l'evento in diretta, c'è chi sta provando ad immaginare quali saranno i giochi protagonisti dell'Inside Xbox e anche il portale XboxEra ha provato a fare qualche ipotesi. Ecco secondo il sito che si occupa esclusivamente dei prodotti Microsoft quali saranno i giochi e le software house che prenderanno parte all'evento:

Harry Potter

Nuovo gioco di Batman

Elden Ring

Crossfire X

KartRider: Drift

Dying Light 2

Cyberpunk 2077

EA Games

PlatinumGames

Playdead

Rocksteady

Si tratta indubbiamente di una lista molto interessante, sebbene sia improbabile che alcuni prodotti di questa lista possano esserci all'evento. Parliamo nello specifico di Warner Bros e Rocksteady: semmai dovesse esserci l'annuncio del nuovo Batman e del tanto chiacchierato gioco di ruolo di Harry Potter ambientato ad Hogwarts, è molto probabile che avvenga in un evento esclusivamente dedicato ai progetti del colosso di cinema e videogiochi. Discorso simile vale per Electronic Arts, che ha di recente annunciato l'EA Play che prenderà il posto della classica conferenza E3 e che sarà con tutta probabilità la sede d'annuncio dei giochi in arrivo su PS5 e Xbox Series X.

Non possiamo escludere invece a priori la possibilità che giochi come Dying Light 2, Elden Ring e Cyberpunk 2077 possano farsi vedere anche solo per una manciata di secondi. Non dimentichiamo che From Software ha scelto proprio la conferenza E3 di Microsoft del 2018 per svelare al pubblico Sekiro: Shadows Die Twice e che sempre sullo stesso palco è avvenuto l'annuncio di Dying Light 2 e della presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. Molto vicina a Microsoft è anche Playdead, la quale potrebbe decidere di mostrare il nuovo progetto proprio tra qualche giorno.

Tra i possibili presenti non possiamo certo escludere poi Crossfire X (alla cui campagna single player sta lavorando Remedy) e KartRider: Drift, entrambi titoli appartenenti a serie incredibilmente famose in oriente e che potrebbero occupare uno spazio nell'Inside Xbox.

Insomma, sono davvero tanti i possibili prodotti che vedremo all'evento. In attesa di scoprire quali saranno i veri partecipanti, vi invitiamo a seguire con noi l'Inside Xbox sul canale Twitch di Everyeye.it il prossimo giovedì 7 maggio 2020 alle ore 15:00.