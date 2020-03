Xbox Series X: tutti i giochi Xbox One saranno compatibili al lancio

Rispondendo a una domanda su Twitter, il profilo ufficiale Xbox ha ribadito che tutti i giochi Xbox One saranno compatibili con Xbox Series X al lancio, a questi si aggiungono i giochi Xbox 360 e Xbox Original già retrocompatibili con la console di attuale generazione.

La retrocompatibilità di Xbox Series X sarà attiva sin dal day one con tutti i giochi disponibili su Xbox One e come detto anche con i titoli delle precedente console Microsoft capaci di girare attualmente su One, One S e One X. In altre parole, l'intero catalogo software Xbox One girerà su Series X.

Retrocompatibilità totale per Xbox Series X, al contrario probabilmente di quanto accadrà su PlayStation 5, Mark Cerny non è stato troppo chiaro a riguardo, sembra che inizialmente saranno compatibili con la nuova console solamente i 100 titoli più giocati su PS4 e in seguito il catalogo verrà aggiornato ed espanso, mentre c'è chi ipotizza che tutti i giochi di attuale generazione funzioneranno comunque su PS5 mentre il riferimento ai "top 100 games" sia relativo a quei giochi che godranno di un boost prestazionale sulla console Next-Gen.

Per quanto riguarda PlayStation 5 insomma la situazione non è ancora chiara e Sony diffonderà sicuramente dettagli più precisi a riguardo nei mesi precedenti al lancio, attualmente fissato per l'autunno 2020.