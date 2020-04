Xbox Series X: i primi giochi esclusivi saranno annunciati presto?

Secondo quanto riportato dall'insider Shinobi602, presto Microsoft annuncerà i primi giochi esclusivi di Xbox Series X attualmente in fase di sviluppo presso i propri studi interni. Il reveal del primo progetto non dovrebbe essere troppo distante.

"Non manca molto.... davvero, quello che so è davvero incredibile... Mondi fantasy meravigliosi, reboot, grandi opere sci-fi... ci divertiremo molto", Queste le parole pronunciate da Shinobi602 in un post su Reddit poi cancellato ma ripreso da varie testate tra cui GameKyo e vari profili su Twitter.

Shinobi non si è ovviamente espresso ulteriormente sulla questione, tuttavia i suoi indizi potrebbero svelare la natura di alcuni progetti: il gioco fantasy potrebbe essere associato a Fable IV o un reboot della serie, con quest'ultima tipologia di prodotti che viene citata chiaramente dall'insider, insieme ad un misterioso "gioco di fantascienza" che sembra aver incuriosito molti su ResetERA.

Secondo la fonte non dovrebbe mancare molto alla scadenza dell'embargo e possiamo aspettarci novità all'inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì 13 aprile anche se questa data non è stata confermata e al momento Microsoft non ha annunciato alcun reveal o evento per il giorno in questione.

Phil Spencer ha rivelato in una recente intervista che dopo aver parlato tanto di hardware presto arriverà il momento di parlare dei giochi Xbox Series X. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, se quanto riportato da Shinobi corrisponde al vero.