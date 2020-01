Xbox Series X con un gioco di Superman esclusivo al lancio? Spunta il rumor in rete

OsirisBlack, lo stesso utente che in passato ha svelato diversi dettagli su PlayStation 4 Pro prima del suo effettivo annuncio, e che pochi giorni fa ha infiammato la rete facendo dei riferimenti al sequel di The Order: 1886, è tornato alla carica disseminando alcuni indizi sulla presunta line-up di lancio esclusiva per Xbox Series X.

Quando su NeoGAF gli hanno chiesto informazioni sui giochi che godranno di un'esclusività temporale al debutto di Xbox Series X, pur non scendendo nei dettagli OsirisBlack ha pubblicato diversi indizi che fanno riferimento a dei giochi che hanno a che fare con Killer Instinct, 28 Giorni Dopo e Superman!

Il lancio di un nuovo titolo di Killer Instinct non ci sembra impossibile, trattandosi di una proprietà intellettuale di Microsoft. Difficile dire a cosa si riferisce l'indizio di 28 giorni Dopo: un gioco su licenza o semplicemente una produzione a tema zombie? È l'accenno a Superman quello che sta facendo maggiormente discutere la comunità: che Microsoft abbia siglato un accordo per avere un nuovo gioco di Superman in esclusiva temporale al lancio di Xbox Series X? Uno scenario incredibilmente suggestivo, anche perché si vocifera di un nuovo titolo dedicato al supereroe proveniente da Krypton da moltissimo tempo ormai, nonostante non sia mai spuntato fuori nulla di concreto. Spesso è stato accostato a Rocksteady, ma lo studio britannico ha già negato il un suo coinvolgimento nel progetto.

Trattandosi di una voce proveniente da una fonte non ufficiale, vi consigliamo di tenere basse le aspettative. Anche se OsirisBlack si è rivelato affidabile in passato, non è una fonte ufficiale.