Xbox Series X: sarà il gioco di The Initiative il protagonista dell'evento del 23 luglio?

Nel corso di una recente intervista ad alcuni dei principali esponenti del team Xbox come Phil Spencer e Matt Booty, si è parlato dei principali titoli in arrivo su Xbox Series X e di ciò che dovremmo aspettarci dalla nex-gen.

Tra un argomento e l'altro si è toccato anche un tasto molto delicato: il gioco in sviluppo presso di The Initiative. Si tratta infatti di uno dei progetti che maggiormente sta attirando la curiosità dei videogiocatori di tutto il mondo, dal momento che questo team di sviluppo vanta la presenza di un gran numero di veterani dell'industria, a partire dal suo capo, ovvero Darrell Gallagher.

Secondo Matt Booty, il boss degli Xbox Game Studios, i giocatori resteranno entusiasti quando il gioco verrà mostrato al pubblico e non faranno altro che parlarne, lasciando intendere quindi che il prodotto potrebbe essere finalmente presentato il prossimo giovedì all'evento dedicato ai titoli first party di Xbox Series X.

Ecco le parole di Booty sul gioco di The Initiative:

"Abbiamo avuto un'occasione unica con The Initiative, dal momento che Darrel Gallagher (ex Crystal Dynamics, Square Enix e Activision) si è reso disponibile a far parte dello studio. A quel punto è stato decido dove costruire lo studio e a pensare a come mettere tutto in moto. Lo studio è stato infatti costruito in un'area nella quale non abbiamo altre attività e che ci ha permesso di arruolare numerosi talenti dell'industria. Ciò ci ha consentito ci provare a sperimentare con qualcosa di nuovo. Noi abbiamo a disposizione numerosi franchise di successo ma loro hanno il loro modo di lavorare. Dopotutto ognuno degli studi che abbiamo acquisito ha le proprie radici e la propria cultura, quindi anche nel caso di The Initiative abbiamo voluto creare qualcosa da zero."

Insomma, ancora una volta non sono trapelati indizi specifici sul gioco, di cui Microsoft sembra essere particolarmente orgogliosa. In ogni caso potrebbe non volerci molto prima di scoprire di cosa si tratta, visto che il titolo in questione potrebbe essere tra i protagonisti assoluti dell'evento fissato al prossimo giovedì 23 luglio alle ore 18:00. A questo proposito, cogliamo l'occasione di ricordarvi che sul canale Twitch di Everyeye si terrà una maratona a partire dalle ore 14:00 di giovedì, durante la quale passeremo insieme diverse ore in attesa che l'evento abbia inizio, così da commentarlo in italiano.

