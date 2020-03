Xbox Series X: la GPU da 12 TFlop 'è la cosa migliore della nextgen', per uno sviluppatore

Il co-fondatore di Ape Tribe Games, Erwan LeCun, ha discusso con la redazione di GamingBolt della grafica dei videogiochi nextgen soffermandosi sul recente annuncio delle specifiche di Xbox Series X con GPU da 12 TFlop.

In riferimento alla potenza della prossima console casalinga della casa di Redmond, il dirigente della software house indipendente che ha dato forma al gioco di ruolo in salsa stealth Disjunction ha spiegato che "una GPU da 12 TeraFLOPS è proprio l'aggiornamento più importante che avremo nella nextgen. Le GPU sono il componente che fa la differenza più grande per quanto riguarda la qualità grafica dei giochi, e le GPU di nuova generazione sono significativamente più potenti di quelle attuali. Specie per i giochi tripla A, dove la grafica non farà altro che migliorare".

Secondo LeCun, quindi, di tutti i fattori che contribuiranno a elevare la grafica dei videogiochi già a partire dalla prossima generazione di console, la GPU di Xbox Series X sarà quello che contribuirà maggiormente, e questo senza considerare le prestazioni di PlayStation 5 che, stando ai rumor più recenti, dovrebbero essere paragonabili a quelle di XSX.

Stando sempre al co-fondatore di Ape Tribe Games, il vantaggio garantito da una GPU da 12 TFlop supererà quello dato delle altre componenti hardware dellle console nextgen: "le memorie GDDR6 di Xbox Series X non faranno necessariamente una notevole differenza, ma sarà comunque fantastico averle. La memoria non è mai stata il principale collo di bottiglia in termini di prestazioni delle console, ma averne di più e con prestazioni maggiori non farà certo male!".