Xbox Series X e GPU: RDNA 2, aggiornamenti da Digital Foundry

In attesa di apprendere dettagli concreti su data di lancio e prezzo delle console di prossima generazione, prosegue il dibattito legato alle componenti tecniche dei nuovi hardware.

Quest'ultimo risulta particolarmente attivo sulle pagine di Digital Foudry, con la Redazione impegnata in un continuo aggiornamento delle informazioni reperibili sull'argomento. In un update dedicato a Xbox Series X condiviso da Richard Leadbetter, Technology Editor di Digital Foundry, è emersa un'inedita riflessione sulla GPU della futura ammiraglia di Microsoft, costituita da una RDNA 2.

Con le potenzialità di quest'ultima ancora non del tutto svelate al momento, l'analisi effettuata dal team si è concentrata sopratutto sulla sua struttura. Secondo quanto riferito, in questo specifico aspetto, la RDNA 2 non differirebbe in maniera eccessiva da quanto visto nella serie RX 5700 di AMD. La distribuzione degli shader core, in particolare, risulterebbe molto simile, pur presentando un'importante aggiunta, ovvero la presenza di blocchi dedicati appositamente al Ray Tracing.



In attesa di eventuali ulteriori delucidazioni sul fronte delle caratteristiche tecniche delle console di prossima generazione, ricordiamo che di recente Microsoft ha presentato al pubblico la nuova interfaccia di Xbox Series X. Definita "New Xbox Experience", quest'ultima sarà unificata a quella presente su PC e dispositivi mobile. Nessun aggiornamento ufficiale è invece stato condiviso sul prezzo di Xbox Series X.