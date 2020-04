Xbox Series X: grandi annunci in arrivo la prossima settimana?

Phil Spencer ha rivelato su Twitter che non dovremo attendere molto per saperne di più sui giochi per Xbox Series X, dopo aver svelato l'hardware i prossimi annunci di Microsoft saranno incentrati sul software. Ma c'è di più...

Spencer non ha comunicato date precise ma il sospetto viene da un Tweet del profilo ufficiale Xbox, il quale ha risposto ad un messaggio che annuncia la nascita di Kuro, gufetto in procinto di nascere la prossima settimana allo zoo di San Diego e già ribatezzato Kuro grazie al supporto della community di Ori.

Fino a qui niente di strano, se non fosse che l'account ufficiale Xbox ha commentato il lieto evento con le parole "La settimana prossima sarà la miglior settimana di sempre", frase che ha subito fatto pensare ad un velato riferimento a novità in arrivo per quanto riguarda Xbox Series X.

La dichiarazione potrebbe ovviamente non essere legata in alcun modo a Xbox Series X ma forse non è del tutto casuale il fatto che proprio ieri Spencer abbia voluto ribadire la relativa breve attesa per nuovi annunci. I due messaggi sono collegati tra loro oppure no? La prossima settimana sarà davvero la migliore di sempre? Lo scopriremo, appunto... la prossima settimana.