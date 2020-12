Xbox Series X: Griezmann testimonial come The Rock, con tanto di console customizzata

Antoine Griezmann sfoggia sui social la sua fiammante Xbox Series X personalizzata e si mostra raggiante in una foto che conferma il suo coinvolgimento nel Team Xbox come testimonial d'eccezione per la console nextgen Microsoft.

L'attaccante del Barcellona e della Nazionale Francese segue così le orme di Dwayne "The Rock" Johnson e di tante altre personalità dello sport, del cinema, della musica e di internet che hanno deciso di promuovere la nuova famiglia di piattaforme casalinghe della casa di Redmond.

Per celebrare l'ingresso di Griezmann nel Team Xbox, la divisione videoludica del colosso tecnologico a stelle e strisce hanno realizzato una versione speciale di Xbox Series X con una serigrafia dorata del nome dell'asso francese e dell'ormai famoso slogan Power Your Dreams di Xbox Series X/S.

Come avvenuto in passato con l'iniziativa benefica di The Rock e il debutto di Xbox Series X negli ospedali pediatrici, è probabile che il coinvolgimento di Antoine Griezmann nella macchina comunicativa di Microsoft e del Team Xbox si leghi ad analoghe iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi e sulle campagne portate avanti da organizzazioni non profit. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Xbox Series X, con tante considerazioni e analisi sull'offerta ludica, sulle potenzialità e sulle funzionalità della nuova piattaforma casalinga di Microsoft.