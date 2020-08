Xbox Series X: senza Halo Infinite, ecco i giochi disponibili al lancio

Dopo aver provveduto all'atteso annuncio dell'uscita a novembre di Xbox Series X e aver confermato il rinvio al 2021 di Halo Infinite, Microsoft stila una lista con i principali videogiochi che saranno disponibili al lancio della console nextgen.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Will Tuttle contribuisce a fare luce sui titoli che andranno a rimpolpare la ludoteca di Xbox Series X nella finestra di lancio che andrà, appunto, dal mese di novembre alla fine del 2020.

A detta dell'editor di Xbox.com, per quest'anno è pianificato l'arrivo di più di 50 giochi Ottimizzati per Xbox Series X: tra questi, Tuttle cita Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5, Gears Tactics, Yakuza Like a Dragon e Watch Dogs Legion. Attraverso la funzione Smart Delivery di Xbox Series X, tutti questi titoli vanteranno delle migliorie grafiche e contenutistiche accessibili gratuitamente dagli acquirenti delle versioni Xbox One. Ma non è tutto.

Oltre agli oltre 50 giochi Ottimizzati per Xbox Series X, ci sarà spazio anche per titoli fruibili attraverso la propria iscrizione a Xbox Game Pass come The Medium, Scorn e Tetris Effect Connected. A questi, si aggiungeranno altri 40 videogiochi crossgen che vanteranno delle migliorie grafiche sulla console nextgen di Microsoft, come Destiny 2 Oltre la Luce, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps e Madden NFL 21.