Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition: nuove scorte per gli utenti Microsoft Store

Sembra che una piccola quantità di scorte di Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition sia nuovamente disponibile per l'acquisto. Microsoft sta contattando i suoi clienti in caso questi siano interessati a mettere le mani sulla console a tema Halo.

Come potete osservare tramite il cinguettio pubblicato da Tom Warren di The Verge, la casa di Redmond sta riservando l'offerta ai clienti che fanno utilizzo del Microsoft Store e che hanno acconsentito a ricevere le mail promozionali della compagnia. Come chiaramente lascia intendere il messaggio diffuso dalla compagnia di Nadella, stiamo parlando di poche scorte e con tutta probabilità termineranno nel giro di poche ore. Pertanto, doveste ricevere la mail in questione, vi consigliamo di affrettarvi nell'acquisto in caso siate interessarvi a mettere le mani sull'oggetto di pregio.

La confezione di Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition include, oltre alla console stessa, un controller a tema, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e una copia di Halo Infinite.

Microsoft sta continuando a produrre con grande fatica le unità della sua console next-gen, e non solo per quanto riguarda le sue edizioni limitate.: la carenza è così grave che nel torneo di Halo Infinite sono stati utilizzati i dev-kit.