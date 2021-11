Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition: nuove scorte in vendita oggi, ecco l'orario

Microsoft ha annunciato l'arrivo di nuove scorte di Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, la versione speciale della console in tiratura limitata realizzata per celebrare il ventesimo anniversario di Xbox e di Halo.

Festeggia il 20° anniversario di Halo e affronta il nemico più spietato che Master Chief abbia mai incontrato con il bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata. Include un design personalizzato della console, che si estende sulla ventola dietro un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana, con in rilievo le stelle come quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo.

La console gioca suoi toni del nero e dell'oro, con rifiniture futuristiche e un pattern geometrico di grande impatto. Il bundle Xbox Series X Halo Infinite sarà in vendita su Microsoft Store martedì 16 novembre alle 19:00 ora italiana, in quantità limitata al prezzo di 549,99 euro. La confezione include la console, un controller abbinato, cavo HDMI Ultra High Speed, cavo di alimentazione e una copia di Halo Infinite con accesso completo al multiplayer e alla campagna single player.

Le quantità come detto sono estremamente limitate e il sold-out potrebbe essere immediato, se siete interessati segnatevi l'orario e ricordatevi di attivare un promemoria per non rischiare di arrivare troppo tardi.