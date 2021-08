Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition è sold-out: impazzano gli scalper

Annunciata nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, andata in onda ieri sera, la Xbox Series X - Halo Infinite Limited Edition è immediatamente divenuta un oggetto del desiderio per tantissimi giocatori, i quali si sono fiondati a preordinarla: prevedibilmente, la console è andata sold-out in pochissime ore.

Purtroppo, all'esaurimento delle scorte hanno contribuito anche scalper e bagarini, una categoria di truffaldini della quale abbiamo sentito parlare fin troppo spesso nell'ultimo anno, caratterizzato da una cronica carenza di scorte di console, schede video e numerosi altri dispositivi tecnologici. Sui marketplace in giro per la rete è già possibile trovate delle Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition vendute a prezzi esorbitanti che arrivano fino a 1.700 dollari, a fronte di un prezzo ufficiale di 549,99 dollari.

Questi utenti, ovviamente, non hanno ancora la console tra le mani, dal momento che non verrà commercializzata prima del 15 novembre 2021, qualche settimana prima del lancio di Halo Infinite, che invece è fissato per l'8 dicembre. Qualcuno tra voi è riuscito a preordinarla? Per chi non lo sapesse, la prima Limited Edition della console di nuova generazione di casa Microsoft è caratterizzata da un pannello nero metallizzato, dettagli in Iridium Gold, una presa d'aria superiore valorizzata da una luce di colore blu (piuttosto che verde) che omaggia a Cortana, e un controller a tema. Nella confezione trova posto anche un codice per riscattare una copia digitale di Halo Infinite.