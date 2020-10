Xbox Series X e Halo Infinite: Master Chief e la console next-gen nel nuovo spot Taco Bell

Il lancio di Xbox Series X si fa sempre più vicino, e com'è giusto che sia Microsoft ha cominciato a darci dentro anche nell'ambito del marketing. Da qui al 10 novembre, giorno di lancio della console next-gen, il web e i canali televisivi saranno sicuramente invasi da spot di vario genere: uno di questi è già stato pubblicato!

La casa di Redmond ha unito le forze con Taco Bell, nota catena di fast food statunitense, per un nuovo spot TV incentrato su Xbox Series X che vede protagonista Master Chief, protagonista della serie Halo che nei piani iniziali avrebbe dovuto accompagnare il lancio della console con Infinite. Purtroppo, come sicuramente saprete, lo sparatutto di 343 Industries non si farà vedere prima del 2021, ma l'importanza della saga per Microsoft e tutti i suoi fan rimane immutata.

Lo scopo dello spot, che potete visionare anche voi dirigendovi in cima a questa notizia, è quello di pubblicizzare un'iniziativa in atto nei negozi statunitensi della catena di fast food, che prevede l'assegnazione di un codice a tutti gli acquirenti di un drink medio o grande per la partecipazione ad un'estrazione. In palio, c'è un bundle contenente Xbox Series X e 6 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, sottoscrizione definitiva che offre tutti i vantaggi di Game Pass per console, Game Pass per PC e Xbox Live Gold.