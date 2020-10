Xbox Series X e hard disk esterni: il trasferimento da Xbox One sarà semplicissimo

Di recente, è stata presentata la scheda di espansione per Xbox Series X prodotta da Seagate, ma parte dei videogiocatori potrebbe preferire ricorrere a strumenti alternativi.

In particolare, i giocatori che risultano già in possesso di un hard disk esterno utilizzato su Xbox One o Xbox One X potrebbero desiderare di trasferire l'hardware sulla nuova console next-gen. In questo caso, la procedura attuativa sarà a dir poco semplicissima. A confermarlo è Lo stesso Larry "Major Nelson" Hyrb, tra i volti più noti del team Xbox. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, quest'ultimo ha offerto i dettagli ad un utente che chiedeva delucidazioni in merito.

Nel rispondere, Hyrb ha confermato che non sarà necessario attuare né una formattazione né altre procedure di predisposizione dell'hard disk. Semplicemente, sarà sufficiente rimuovere quest'ultimo dalla propria Xbox One / Xbox One X e collegarlo con cavetto alla nuova Xbox Series X o Xbox Series S: a questo punto, l'hard disk risulterà immediatamente operativo, senza che nel processo siano andati perduti dei dati.



In attesa di poter metter mano alla prossima generazione di console Microsoft, segnaliamo che alcuni primi test hanno analizzato le differenze tra le performance di hard disk e scheda di espansione su Xbox Series X.