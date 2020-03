Quanto è potente Xbox Series X? Ve lo spieghiamo in un video

In maniera totalmente inaspettata, i vertici di Microsoft hanno scelto di presentare tutte le specifiche tecniche di Xbox Series X direttamente dalle pagine di Digital Foundry e del blog Xbox.

Da quest'ultima ondata di informazioni, è emerso un quadro decisamente interessante, che la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dall'analizzare nel minimo dettaglio. Il nostro Alessio Ferraiuolo si è dunque cimentato in un'approfondita analisi di ognuno dei tasselli hardware che andranno ad animare Xbox Series X a partire dagli ultimi mesi dell'anno. Partendo dalla GPU RDNA 2 fino alla CPU Zen 2, abbiamo raccolto tutti i dettagli ad ora disponibili all'interno di un video dedicato. Come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!



Le novità, tuttavia, potrebbero non essere ancora finite: vi ricordiamo infatti che nel corso della giornata odierna, mercoledì 18 marzo, Microsoft trasmetterà una nuova diretta digitale interamente dedicata alla next-gen e a Project xCloud, il servizio di gioco in streaming attentamente coltivato dalla Casa di Redmond nel corso degli ultimi anni. L'evento prenderà il via alle ore 19:40, ma la Redazione sarà a vostra disposizione sul Canale Twitch di Everyeye.it già a partire dalle ore 18:00 per chiacchierare ed offrirvi un commento in italiano della conferenza Microsoft