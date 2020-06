Xbox Series X con HDMI adesivo: l'ironia della rete e la smentita di Phil Spencer

Nel corso della conferenza AMD di gennaio 2020, il colosso tecnologico aveva mostrato alcune immagini del retro di Xbox Series X: queste ultime si erano tuttavia rivelati dei semplici mockup e l'azienda si era scusata per la confusione creata.

A diversi mesi di distanza, la sezione posteriore della console next gen resta ancora avvolta nel mistero, tanto che in rete ha trovato diffusione un bizzarro rumor. Nato in verità da un semplice scherzo, quest'ultimo vedeva per protagonista la possibilità che Xbox Series X potesse ospitare un grande adesivo pronto a simulare delle porte HDMI, con un design simile a quello dell'immagine che trovate in calce.

Ovviamente, si tratta di semplice ironia, come confermato del resto dall'autore del Tweet e dalla fonte della presunta "indiscrezione". Elemento divertente, persino Phil Spencer è intervenuto per offrire un simpatico commento. Conciso, ma efficace, il responsabile della divisione gaming di Microsoft ha dichiarato: "Oh no, non sarà così!". In attesa di poter osservare Xbox Series X da ogni angolazione, ricordiamo che si avvicinano nuovi appuntamenti col mondo Xbox.



Anche se al momento privi di una data precisa, la Casa di Redmond ha in programma uno streaming a giugno, dedicato ai servizi Xbox, ed un grande show dedicato ai giochi Xbox Series X, durante il quale sarà presentato anche il gameplay di Halo Infinite.