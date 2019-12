Xbox Series X e Hellblade 2 continuano a spopolare su YouTube

A quanto pare l'hype per il secondo capitolo di Hellblade e la console di prossima generazione targata Microsoft, Xbox Series X, è altissimo e sin dal loro annuncio nella notte dei The Game Awards 2019 sono stati in tantissimi ad aver visto e rivisto i relativi trailer.

Osservando con attenzione i numeri raggiunti da entrambi i filmati, pubblicati su YouTube in concomitanza con il loro annuncio, possiamo notare come il teaser di Xbox Series X abbia superato in sole 24 ore le 3,7 milioni di visualizzazioni e ne vanti attualmente quasi 8,1 milioni. Parliamo di una cifra di gran lunga superiore alle visualizzazioni accumulate nel corso di anni per il filmato d'annuncio di Xbox One X, il che lascia facilmente intuire come l'interesse verso la nuova macchina da gioco sia molto alto.

Non meno importante è il successo riscosso dal reveal trailer di Senua's Saga: Hellblade 2, che con le sue quasi 800.000 visualizzazioni in un solo giorno e 22.000 mi piace (corrispondenti al 98% delle votazioni totali), è ora il più visto di tutti i video d'annuncio mostrati all'E3 nel corso degli anni se escludiamo quello di Halo Infinite, ancora in prima posizione.

Insomma, possiamo tranquillamente dire che, a differenza di quanto avvenuto nel corso dell'attuale generazione, il reveal della console del colosso di Redmond sia stato fatto con la dovuta attenzione verso i giocatori e senza compiere passi falsi.

In attesa di scoprire di più al prossimo E3 2020, vi ricordiamo che secondo Phil Spencer Xbox Series X potrà essere posizionata anche in orizzontale. Stando alle ultime dichiarazioni, grazie all'hardware di Xbox Serie X si potranno mettere in stand-by più giochi contemporaneamente.