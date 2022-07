Xbox Series X: l'iconico minifrigo torna in vendita da GameStop

Nato come parodia del design di Xbox Series X, l'Xbox Mini Fridge è divenuto realtà nel corso del 2021: da semplice meme goliardico si è dunque trasformato in un vero e proprio oggetto di culto, caldamente desiderato dai fan Xbox e collezionisti di questi inconsueti cimeli.

La popolarità del prodotto è stata tale che il minifrigo Xbox è andato sold-out anche in Italia molto velocemente, lasciando con l'amaro in bocca numerosi utenti che non sono riusciti in tempo a mettere le mani sopra il prodotto. Tuttavia, arriva adesso una nuova chance per potersi impossessare del celebre frigorifero dalle dimensioni contenute, in quanto nuovi stock sono appena arrivati da GameStop e pronti per essere acquistati attraverso il sito ufficiale dello store.

L'Xbox Series X Minifrigo Termoelettrico è proposto ad 89,99 euro con la possibilità di poterlo pagare in tre rate da 29,99 euro senza interessi, con tanto di spedizione gratuita a casa. Il prodotto può contenere fino a 12 lattine ed è dotato di due ripiani dove riporre vari snack. Il design, ovviamente, ricalca fedelmente quello di Xbox Series X, con tanto di led verdi, ed è infine dotato di una porta USB sulla parte frontale dalla quale è possibile inserire i cavi necessari per ricaricarlo.

Se siete appassionati del mondo Xbox e di tutto ciò ad esso collegato, il minifrigo non può certo mancare a casa vostra!