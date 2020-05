Xbox Series X sarà 'il Santo Graal' della grafica grazie al Ray Tracing, per Microsoft

In un messaggio pubblicato sui social, la divisione Xbox di Microsoft riprende i concetti espressi dai giornalisti della BBC a commento di un articolo in cui si fa riferimento a Xbox Series X e al suo Ray Tracing come al "Santo Graal" della grafica nextgen.

Il post, divenuto subito virale su Twitter e sugli altri social più seguiti, riporta la "frase ad effetto" pronunciata dalla redazione del sito della BBC dopo aver discusso della tecnologia e delle specifiche di Xbox Series X con Jason Ronald, il progettista della console di prossima generazione della casa di Redmond.

Ronald ha infatti specificato che Microsoft ha lavorato a stretto contatto con i suoi partner per sviluppare un sistema che sia in grado di offrire un'esperienza grafica ai limiti del fotorealismo, il tutto per cercare di trasformare il Ray Tracing in una tecnologia alla portata di tutti dopo un decennio trascorso dal suo impiego in ambito cinematografico o nel rendering professionale.

Il taglio generalista dato all'articolo, comunque, non consente di approfondire le dichiarazioni di Ronald ma si limita a fornire al lettore una descrizione sommaria dei benefici offerti dalla tecnica di DXR e degli sforzi profusi da Microsoft per garantirne la sua diffusione di massa, anche grazie a progetti come quello di Minecraft in Ray Tracing. Sul portale della BBC, ad esempio, il riferimento al "Santo Graal" sembra essere legato solo alle parole pronunciate dal progettista di Xbox Series X in merito all'illuminazione dinamica in Ray Tracing, nonostante il tweet della divisione Xbox ne sintetizzi il discorso aggiungendo al riferimento in questione anche la stessa console nextgen.

Ad ogni modo, di recente Jason Ronald ha discusso del prezzo di Xbox Series X per sottolineare la volontà dell'azienda americana di offrire a tutti l'opportunità di acquistare la console nextgen ad un prezzo che, a suo dire, sarà "concorrenziale".