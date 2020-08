Xbox Series X: prima immagine sui componenti interni del controller nextgen

Avvalorando le recenti voci di corridoio sul ontroller di Xbox Series X e S già in vendita, il giornalista e insider Brad Sams ha mostrato una foto che "mette a nudo" il pad nextgen di Microsoft e ne rivela la componentistica interna.

L'immagine condivisa sui social dall'Executive Editor di BWW Media Group non lascia davvero adito a dubbi sull'effettiva autenticità degli ultimi leak: lo scatto immortala infatti il controller di Xbox Series X (e Xbox Series S, a giudicare dalle indicazioni presenti sulla confezione) con la parte superiore della scocca in plastica bianca che è stata rimossa per rivelare i componenti hardware sottostanti.

Una volta tolto l'involucro esterno, il pad di Series X (e della rumoreggiata "versione budget" conosciuta con il nome in codice di Xbox Lockhart) sembra confermare la continuità progettuale con la versione Xbox One, le revisioni midgen e l'evoluzione offerta dall'Xbox Elite Controller.

Rispetto ai pad Microsoft attuali, ci sono però delle differenze rappresentate dal meccanismo del D-Pad e dall'aggiunta del tasto Share, un pulsante che permetterà di catturare e condividere rapidamente le immagini e i video registrati ingame senza dover passare per i menù dell'appena annunciata interfaccia New Xbox Experience di Xbox Series X. In calce alla notizia trovate la foto condivisa da Brad Sams.