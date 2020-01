Xbox Series X: un'immagine svela quali potrebbero essere le vere porte della nuova console

Continua la telenovela relativa alle ormai famose (e presunte) porte della nuova Xbox Series X. Dopo il keynote di AMD al CES, nel quale sono stati mostrati dei render della console che non corrispondono alla versione reale, è il turno dei colleghi di Thurrott, sito vicino a Microsoft e solitamente affidabile per i leak sulla società di Redmond.

Durante il keynote di AMD al CES 2020 sono state mostrate delle immagini del retro della Xbox Series X che però non corrispondevano alla versione finale della console. Oggi però il sito Thurrott.com ha pubblicato una nuova immagine che sembra ricostruire le reali fattezze, in termini di connettività, della parte posteriore della nuova console di Microsoft. Brad Sams, autore della pubblicazione, ha confermato la reale composizione e disposizione delle porte presenti nella versione provvisoria di Xbox Series X, suggerite da alcuni insider che avrebbero lavorato sull'hardware.

In questa versione, Series X presenta sul retro due porte USB-A (SuperSpeed), una porta Ethernet, una singola porta HDMI, audio ottico e la connessione dell'alimentatore. Sempre sul retro è disponibile un'altra porta che potrebbe essere utilizzata per il debug ma attualmente la sua funzione non è stata accertata. La parte posteriore di Xbox Series X presenta anche le aperture per la circolazione dell'aria. Infine, un'altra porta USB-A è stata posta sulla parte frontale. Ovviamente anche queste informazioni vanno prese con cautela ma la fonte in passato si è rivelata affidabile nello scovare notizie relative a Microsoft.

La versione di Xbox Series X presa in esame è comunque, a detta dello stesso Sams, un prototipo iniziale e molte delle caratteristiche potrebbero quindi aver subito un aggiornamento.