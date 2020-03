Xbox Series X: immagini e dettagli sul nuovo controller

Nel corso di un lungo articolo pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato il design definitivo e nuovi dettagli sul controller che equipaggerà Xbox Series X. Ecco le novità e le prime immagini, le trovate in calce alla notizia.

Microsoft è consapevole di aver alzato notevolmente il livello con il joypad Elite e con il Controller Adattivo per quanto riguarda design, performance, qualità generale, funzionalità è accessibilità, il nuovo sistema di controllo di Xbox Series X non sarà da meno ed è stato progettato per risultare estremamente funzionale e comodo per qualsiasi tipo di giocatore. L'obiettivo è quello di migliorare l'ergonomia, ridurre la latenza e in generale facilitare l'utilizzo del controller, così da renderlo di facile utilizzo e di immediata comprensione a tutti.



La nuova croce direzionale è stata rinnovata ispirando proprio a quella utilizzata per il controller Elite, i bumper presentano una forma più arrotondata per ridurre lo spazio interno ai grilletti ottimizzando al tempo stesso l'impugnatura. Grilletti e bumper presentano una texture in rilievo per agevolare la pressione, evitando che il dito possa scivolare sulla superficie lucida, come accadeva in passato. Introdotto anche il tasto Share che permetterà di catturare e condividere con estrema semplicità immagini e video evitando di dover aprire un menu a schermo.

Ryan Whitaker, Senior Designer di Microsoft, si è detto soddisfatto del lavoro svolto e fa sapere che il redesign è stato pensato per risultare estremamente ergonomico e adatto per giocare sia con i nuovi giochi Xbox Series X che con i classici Xbox, senza dimenticare Project xCloud.

Il joypad supporta la Cross-Compatibilità e funzionerà non solo con Xbox Series X ma anche con PC, dispositivi Android, iOS e ovviamente Xbox One, One S e One X. Confermato il supporto alla tecnologia Bluetooth Low Energy per in basso consumo energetico e per facilitare il collegamento ai dispositivi, la porta USB-C è presente e permetterà di caricare rapidamente il controller.

Oggi Microsoft ha inoltre svelato anche le specifiche tecniche di Xbox Series X rivelando numerosi dettagli sulla sua console di prossima generazione.