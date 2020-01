Xbox Series X: le immagini del retro mostrate da AMD al CES sono false, l'azienda si scusa

Durante la conferenza AMD al CES di Las Vegas è stato mostrato un video di Xbox Series X che permetteva di ammirare per la prima volta la parte posteriore della console, con tanto di ingressi e porte. Tutto bene dunque? Non proprio.

The Verge ha infatti scoperto che la clip non è stato realizzata utilizzando materiale ufficiale Microsoft. Un portavoce di AMD ha chiarito la situazione e si è scusato per l'accaduto: "Le immagini sono prese dal sito TurboSquid, portale che raccogliere render e mockup di vari prodotti di elettronica di consumo, tra cui console. Non si tratta di materiale fornito da Microsoft e dunque non rappresenta in maniera accurata il design finale di Xbox Series X."

Un errore di comunicazione che sta facendo molto discutere considerando il rapporto stretto tra le due parti. Sarebbe probabilmente bastato aggiungere una nota al video sottolineando la natura non ufficiale dei render, purtroppo però le cose sono andate diversamente e l'azienda come detto si è scusata con Microsoft e con i clienti.

Nella serata di ieri Phil Spencer ha aggiornato l'immagine profilo del suo account Twitter con una foto del chip di Xbox Series X che riporta impressi i termini "Project Scarlett" e "8K", in molti si aspettavano novità proprio dalla conferenza AMD ma nessun dettaglio tecnico è stato rivelato sulla console.