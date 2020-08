Xbox Series X 'in abbonamento' anche in Italia con Xbox All Access? Nuovi rumor

In un articolo dedicato alla strategia nextgen di Microsoft tra Xbox Series X e xCloud, la redazione di Bloomberg ha condiviso un importante retroscena sulle intenzioni della casa di Redmond di portare il servizio Xbox All Access su altri mercati.

A chi ci segue, ricordiamo che Xbox All Access è un servizio in abbonamento che permette di ricevere una console Xbox e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate tramite il pagamento di un canone mensile.

Ebbene, sulla scorta delle informazioni apprese dalla testata di cui fa parte, da qualche mese, anche il noto giornalista videoludico Jason Schreier, apprendiamo che "Microsoft intende aumentare in modo significativo i Paesi in cui il servizio Xbox All Access è disponibile. A partire da questo autunno, l'azienda triplicherà il numero di Paesi che prevedono questo servizio".

Nel momento in cui scriviamo, Xbox All Access è presente solo in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Regno Unito: a detta della redazione di Bloomberg, quindi, in autunno il servizio verrà esteso ad almeno altri otto Paesi. Il report di Bloomberg non offre ulteriori indicazioni sui mercati che dovrebbero essere coinvolti in questa nuova iniziativa commerciale di Microsoft, ma il già confermato arrivo a settembre di xCloud in Italia contribuisce a dare speranza ai fan nostrani di console verdecrociate che guardano con interesse a questo genere di offerte.

Nei mesi scorsi, d'altronde, lo stesso Phil Spencer definì essenziale Xbox All Access nella strategia di Microsoft votata all'ampliamento della propria base di utenti, specie in previsione dell'arrivo a novembre di Xbox Series X. E questo, senza citare le sempre più insistenti voci di corridoio che vogliono Microsoft in procinto di annunciare Xbox Lockhart o Series S, magari con l'opzione di acquisto "in abbonamento" con Xbox All Access.