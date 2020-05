Xbox Series X: iniziata la produzione della nuova console?

Secondo quanto riportato da un utente particolarmente attivo su ResetERA e XboxEra, Microsoft avrebbe iniziato all'inizio della scorsa settimana la produzione di Xbox Series X in Cina e Malesia.

Mancano conferma ufficiali a riguardo tuttavia un moderatore di ResetERA ha verificato le fonti citate dall'utente confermando l'affidabilità delle stesse. Non è chiaro se si tratti di una produzione di massa oppure limitata per consentire alla compagnia di effettuare i primi test sull'hardware definitivo, nei mesi scorsi si parlava di un avvio della produzione previsto per il mese di giugno a quanto pare però i tempi sono stati anticipati.

L'obiettivo come noto è quello di avere un numero sufficienti di unità pronte per il lancio a fine anno, Phil Spencer ha recentemente ribadito che Xbox Series X non verrà rimandata e la console arriverà in tempo per la stagione natalizia come più volte dichiarato, non si possono invece escludere rinvii dei singoli giochi, con gli sviluppatori costretti a lavorare in Smart Working su progetti enormi, situazione che potrebbe portare al ritardo di alcuni giochi, in ogni caso è ancora presto per pronunciarsi su questo aspetto.

Giovedì 7 maggio Microsoft trasmetterà una puntata di Inside Xbox dedicata a Xbox Series X, per l'occasione la compagnia mostrerà molti giochi Third Party in azione (tra cui Assassin's Creed Valhalla) mentre i titoli First Party verranno presentati durante l'estate.