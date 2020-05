Xbox Series X e Inside Xbox: a giugno sarà il turno di 'piattaforma Xbox e servizi'

L'estate in casa Microsoft si preannuncia più rovente che mai: i vertici della Compagnia hanno infatti annunciato il programma Xbox 20/20, volto ad offrire una serie di appuntamenti digitali periodici.

Si parte tra pochissimo con lo speciale Inside Xbox dedicato ai giochi Series X, un evento che consentirà di dare un primo sguardo ai titoli che accompagneranno il passaggio da Xbox One alla nuova generazione di hardware. Il focus del prossimo appuntamento, atteso per giugno ma attualmente privo di data, sarà invece differente. A renderlo noto è Bloomberg, che riferisce di un evento interamente dedicato a "metter in luce servizi e piattaforma Xbox". Un'espressione che sembra preannunciare novità in arrivo per quanto riguarda, ad esempio, Xbox Game Pass e Project xCloud.

Nel corso di un'intervista a Phil Spencer è stato inoltre affrontato il tema delle complicazioni produttive generate dalla pandemia di Coronavirus. Rassicurante sul fronte dell'hardware, il volto della divisione gaming di Microsoft, ha invece ribadito che sono possibili posticipi sul fronte dei giochi. "Per quanto riguarda le scadenze, - ha affermato - stiamo scoprendo che la produzione di giochi è più complessa di quella di hardware in diversi aspetti. Hai un'unica scadenza hardware e poi tutti questi giochi". Nonostante ciò, Spencer è ottimista sul fatto che ci saranno sufficienti titoli ad accompagnare il lancio di Xbox Series X e che, inoltre, la presenza di Xbox Game Pass rende meno problematica prendere in considerazioni eventuali ritardi.